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12:52, 13 февраля 2023Мир

В Кремле отвергли обвинения в давлении Москвы на Дамаск

Песков: Москва не оказывает давления на Дамаск, но находится в контакте с властями
СюжетЗемлетрясения в России

Фото: Hussein Malla / AP

Москва не оказывает давления на Дамаск по части гуманитарных грузов и находится в постоянном контакте с властями для оказания помощи в ликвидации последствий разрушительного землетрясения в начале февраля. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина и официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

«Нет, Россия не оказывает давление на легитимное руководство Сирийской Арабской Республики, мы находимся в постоянном контакте. Россия прикладывает огромные усилия для оказания помощи пострадавшим на территории Сирии в результате этого разрушительного землетрясения», — отверг соответствующие обвинения представитель. Он подчеркнул, что все подобные вопросы должны решаться в непосредственном контакте с иностранными партнерами, но по инициативе Дамаска.

Ранее региональный директор Всемирной организации здравоохранения Ричард Бреннан заявил, что в результате землетрясения в Сирии погибли 8,5 тысячи человек. Он подчеркнул, что точные цифры по погибшим и пострадавшим назвать сложно, так как они продолжают расти каждый день.

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Виктория Кондратьева
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