Глава Англиканской церкви предрек церковный раскол из-за однополых браков

Глава Церкви Англии Уэлби предрек церковный раскол из-за навязанных однополых браков

Глава Англиканской церкви архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби предрек церковный раскол из-за навязанного решения о благословлении однополых браков. Об этом сообщает газета Telegraph.

По его словам, ему угрожали действиями со стороны парламента в случае отказа благословлять браки между представителями ЛГБТ. «В течение последних нескольких недель в рамках наших обсуждений (…) в Церкви Англии я говорил о нашей взаимозависимости между всеми христианами, не только англиканцами, особенно с теми на глобальном Юге, где среди большинства царят другие верования. В результате меня дважды вызывали в парламент и угрожали действиями со стороны парламента, чтобы навязать нам однополые браки», — пояснил архиепископ.

Уэлби обратил внимание, что игнорирование мнения представителей Англиканского сообщества за границей может привести к расколу в церкви, а «в Генеральном синоде игнорируют эти беспокойства». «Послушание Богу стоит выше верности стране. Это было непопулярным [мнением], когда я высказал его в прошлый понедельник вечером некоторым членам парламента», — цитирует архиепископа газета.

Ранее Англиканская церковь согласилась разрешить пастырям благословлять однополые пары после заключения гражданского брака. Англиканская церковь теперь призывает паству приветствовать однополые союзы, отмечая, что это соответствует «новому христианскому пониманию Священного Писания на основе здоровых отношений, правильного понимания природы человека и его сексуальности в XXI веке».