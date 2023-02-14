Врач оценил вероятность развития сепсиса у Костомарова после операций на руках

Врач Лев Авербах заявил, что у Романа Костомарова может дальше развиваться сепсис

Главный врач частной скорой помощи в Санкт-Петербурге Лев Авербах оценил вероятность развития сепсиса у олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова после операции на руках. Его слова приводят «Известия».

«Сепсис, даже несмотря на ампутацию, может развиваться дальше. Редко, но может», — заявил специалист.

14 февраля KP.RU со ссылкой на источник в медицинских кругах заявил, что Костомарову провели вторую операцию и ампутировали кисти обеих рук. Мать спортсмена Валентина опровергла эту информацию. Telegram-канал Mash сообщил при этом, что фигуристу удалили только несколько пальцев на руках. 7 февраля Telegram-канал 112 писал, что фигуристу ампутировали левую стопу.

Костомаров был госпитализирован 10 января. У него выявили левостороннюю пневмонию в сочетании с гриппом B.