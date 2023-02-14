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23:31, 14 февраля 2023Мир

В США рассказали о сбитых летательных аппаратах

Белый дом заявил об отсутствии у США данных, что сбитые аппараты были разведывательными
Джон Кирби

Джон Кирби. Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Представитель Белого дома Джон Кирби прокомментировал случаи ликвидации летательных аппаратов за последнюю неделю. Об этом он высказался на брифинге, пишет РИА Новости.

Кирби заявил об отсутствии у США данных, что сбитые аппараты были разведывательными и вели соответствующую деятельность от лица какой-либо страны. По его словам, американские специалисты до сих пор не получили доступ к обломкам объектов. Кирби также подчеркнул, что «ни одна компания или лицо не заявили о своей принадлежности к какому-либо из этих аппаратов».

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Сотрудник ведомства добавил, что американские эксперты допускают коммерческую или исследовательскую принадлежность аппаратов. Однозначных сведений по этому вопросу сейчас нет, заключил Кирби.

12 февраля военные США сбили четвертый воздушный объект за последние восемь дней.

4 февраля Вашингтон уничтожил китайский аэростат в небе над Южной Каролиной. 10 февраля американские военные сбили «высотный объект» в воздушном пространстве над Аляской. Вечером 11 февраля американский истребитель сбил неопознанный объект в небе Канады.

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Марина Совина
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