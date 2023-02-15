Россиянка описала момент землетрясения на Камчатке

Жительница Камчатки рассказала о качке от землетрясения

Жительница поселка Усть-Камчатск Камчатского края в беседе с «Лентой.ру» рассказала о случившемся в регионе землетрясении, очевидицей которого стала. Женщина призналась, что испугалась.

Второе землетрясение где-то в 15:15 ощутили достаточно хорошо, даже посетил испуг. В этот момент находились на рабочем месте на пятом этаже, и качание происходило некоторое время, двери сейфов немного дребезжали Светлана жительница Усть-Камчатска

Ранее стало известно, что на Камчатке за день произошли три землетрясения. Первые два были зафиксированы с разницей в 3,5 часа. Специалисты указали на толчки магнитудой 5,8 около 11:34 часов по местному времени и магнитудой 5,2 около 15:09 часов. Эпицентры находились неподалеку от поселка Усть-Камчатск. В отдельных его районах подземные толчки ощущались силой до трех магнитуд.

Третье землетрясение магнитудой 4,7, по информации регионального филиала Геофизической службы РАН, произошло в 20:06 по местному времени. Его очаг находился на расстоянии около 202 километров от Усть-Камчатска.

Глава Усть-Камчатского района Камчатского края Олег Бондаренко в беседе с «Лентой.ру» сообщил, что жертв и разрушений вследствие природного явления не имеется.

Землетрясения разной мощности по всему миру от Европы до Новой Зеландии происходят после ряда мощных подземных толчков в Турции, из-за которых погибли не менее 35 тысяч человек.

