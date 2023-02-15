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10:59, 15 февраля 2023Россия

На Камчатке рассказали о последствиях землетрясений в регионе

Глава Усть-Камчатского района Бондаренко: разрушений после землетрясений не имеется

Фото: РИА Новости

Глава Усть-Камчатского района Камчатского края Олег Бондаренко в беседе с «Лентой.ру» высказался о последствиях землетрясений, зафиксированных в регионе. По его словам, ущерба от природного явления нет.

«Жертв и разрушений не имеется», — сообщил он.

Ранее стало известно, что на Камчатке за 3,5 часа произошли два землетрясения. Специалисты зафиксировали толчки магнитудой 5,8 около 11:34 часов по местному времени и магнитудой 5,2 около 15:09 часов. Эпицентры находились неподалеку от поселка Усть-Камчатск. В отдельных его районах подземные толчки ощущались силой до трех баллов.

Землетрясения разной мощности по всему миру от Европы до Новой Зеландии происходят после ряда мощных подземных толчков в Турции, из-за которых погибли не менее 35 тысяч человек.

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Екатерина Смирная
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