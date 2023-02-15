Российские школьники по заказу рассылали ложные сообщения о минировании детсадов

Двое 18-летних жителей Красноярска предстанут перед судом за лжеминирование школ

В суд Красноярска передано уголовное дело двоих 18-летних местных жителей, обвиняемых в распространении ложных сообщений о минировании школ, детских садов и социальных объектов. Об этом «Ленте.ру» сообщила представитель регионального управления Следственного комитета России Юлия Арбузова.

По ее словам, молодые люди, являвшиеся школьниками на момент совершения преступлений, предстанут перед судом за совершение преступлений, предусмотренного статьей 207 УК РФ («Заведомо ложное сообщение об акте терроризма»). Им на двоих вменяется более десяти эпизодов.

По данным следствия, в конце декабря 2021 года обвиняемые получили в мессенджере заказ на дестабилизацию деятельности органов госвласти и социальной инфраструктуры. С этой целью они через электронную почту стали рассылать в муниципальные учреждения Красноярска, Иваново, Тольятти и Тюмени, а также в МЧС ложные сообщения о минировании школ, детских садов и других объектов.

Личности лжеминеров установили сотрудники ФСБ и полиции в результате оперативно-разыскных мероприятий. Их задержали и привлекли к уголовной ответственности. В ходе обысков по месту их жительства силовики изъяли сотовые телефоны и компьютерную технику с данными об их причастности к преступлениям.