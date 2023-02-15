Ситуацию с медикаментами в России оценили

Медицинский эксперт Крючков заявил о возможности обеспечить Россию дженериками

Россия в большой степени зависит от западных медикаментов и медицинского оборудования, но тем не менее страна в значительной степени сможет обеспечить себя дженериками. В этом направлении ей смогут помочь Индия, Китай и ряд других государств. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил генеральный директор контрактно-исследовательской компании «КЭГ», эксперт по общественному здоровью Николай Крючков.

«Ситуация отличается в разных сегментах. Если мы берем высокотехнологичные современные препараты, то единственная возможность здесь будет ввозить лекарства для единичных нужд. В короткой перспективе эта проблема не будет ощущаться слишком остро, но в перспективе двух-трех лет мы понимаем, что новые препараты к нам не придут и зарегистрированы не будут, так что эта проблема усилится», — предупредил Крючков.

Значительно проще, по его словам, ситуация обстоит в сегменте дженериков. Ими рынок обеспечит российская промышленность, а также индийская и китайская. Крючков также не исключил выход на рынок иранских и латиноамериканских производителей.

Здесь я не жду больших проблем. Впрочем, надо понимать, что, если препараты эквивалентны, это не значит, что они идентичны. Субстанции и некоторые особенности могут отличаться Николай Крючков эксперт по общественному здоровью

Несмотря на то что оборудование для клинической диагностики не попало под санкции, по словам эксперта, ряд западных компаний ушел с рынка. На данный момент достигнуть некоторого баланса позволяет то, что некоторые компании все же сохранили свое присутствие.

«Конечно, здесь мы тоже будем замещать, уходить на альтернативные методы диагностики. Но это может повлиять на качество и стоимость лабораторных анализов. Формально обвала в клинической диагностике не случится, но в плане качества можно ожидать определенных проблем», — считает специалист.

Он заключил, что, несмотря на то что данный сегмент не попал под санкции, западные компании все равно постепенно сворачивают свои продажи. Единственным вариантом в таком случае остается параллельный импорт, но он неизбежно отражается на ценах и чреват меньшим выбором.

Стало известно о проблемах с закупкой одного вида препаратов в России. Об этом сообщает РБК. По данным издания, в стране наблюдаются проблемы со стоматологическим препаратом-анестетиком «Убистезин» и некоторым оборудованием.