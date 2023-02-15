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15:50, 15 февраля 2023Мир

В МИД России назвали виновных в минном загрязнении Украины

Российский дипломат Гаврилов: США, НАТО и ЕС ответственны за минное загрязнение Украины

Фото: Clodagh Kilcoyne / Reuters

Помимо киевского режима, за минное загрязнение территории России и Украины ответственны США, НАТО и Евросоюз (ЕС). Виновных назвал глава российской делегации МИД на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов, сообщает РИА Новости.

«Подчеркиваем: “коллективный Запад“, который активно подключен к минному загрязнению Украины, подрывает международные усилия в области разминирования, а также наносит своими действиями удар по международному гуманитарному праву. При этом он продолжает замалчивать подтвержденные авторитетными неправительственными организациями военные преступления Киева», — заявил дипломат.

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Виктория Кондратьева
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