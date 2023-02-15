Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
16:01, 15 февраля 2023Силовые структуры

Россиянину назначили штраф за призывы к расправе над чиновниками

В Смоленской области суд назначил штраф якуту, призывавшему к расправе над чиновниками

Фото: Игорь Надеждин / «Лента.ру»

В Смоленской области суд назначил 44-летнему уроженцу Республики Саха (Якутия) штраф в размере 360 тысяч рублей за призывы к расправе над чиновниками. Об этом в среду, 15 февраля, сообщает ТАСС.

Россиянина признали виновным по части 2 статьи 205.2 («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, совершенные с использованием информационно-телекоммуникационных сетей») УК РФ.

По данным следствия, фигурант разместил под публикациями в популярных региональных пабликах комментарии, в которых призвал земляков к жестокой расправе над представителями исполнительной и законодательной власти. Позже он попытался скрыться от правоохранителей. В июле 2022 года его задержали в Смоленской области. Мужчина признал вину.

Ранее сообщалось, что в Новороссийске перед судом предстанет мужчина, призывавший «взрывать русских».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Илона Палей
Обсудить
Последние новости
В МОК сделали новое заявление в адрес призывающих к бойкоту Игр-2024 стран
Популярного диджея прозвали в сети клоуном из-за ставших мемом резиновых сапог
Сексолог посоветовал неожиданную альтернативу ушедшей из России «Виагре»
Вице-канцлер ФРГ выразил сожаление насчет поставок танков Leopard на Украину
Назван способ избежать оспаривания продажи доли в квартире
В Британии рассказали о первом пакете помощи Украине из международного фонда
Кадыров призвал не раскрывать число погибших в ходе СВО российских солдат
Драка женщины и школьника в подмосковном автобусе попала на видео
США задержат отправку техники для ВСУ из-за проблем с логистикой
НАТО обвинили в намерении усилить влияние на Грузию и Молдавию
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.