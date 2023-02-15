Россиянину назначили штраф за призывы к расправе над чиновниками

В Смоленской области суд назначил штраф якуту, призывавшему к расправе над чиновниками

В Смоленской области суд назначил 44-летнему уроженцу Республики Саха (Якутия) штраф в размере 360 тысяч рублей за призывы к расправе над чиновниками. Об этом в среду, 15 февраля, сообщает ТАСС.

Россиянина признали виновным по части 2 статьи 205.2 («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, совершенные с использованием информационно-телекоммуникационных сетей») УК РФ.

По данным следствия, фигурант разместил под публикациями в популярных региональных пабликах комментарии, в которых призвал земляков к жестокой расправе над представителями исполнительной и законодательной власти. Позже он попытался скрыться от правоохранителей. В июле 2022 года его задержали в Смоленской области. Мужчина признал вину.

Ранее сообщалось, что в Новороссийске перед судом предстанет мужчина, призывавший «взрывать русских».