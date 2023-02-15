Путин оценил работу сотрудников МЧС

Президент Путин заявил, что сотрудники МЧС с начала СВО действовали мужественно

Сотрудники МЧС с начала проведения специальной военной операции (СВО) действовали мужественно и решительно. Такую оценку в видеообращении к коллегии министерства в среду, 15 февраля, высказал президент России Владимир Путин. Запись его выступления опубликовала пресс-служба Кремля в своем Telegram-канале.

«МЧС всегда было и остается значимой, неотъемлемой составляющей системы обеспечения безопасности нашей страны, и от вашей профессиональной, слаженной работы прямо зависит защита наших граждан и экономики от многих потенциальных угроз», — заявил глава государства и поблагодарил МЧС за ответственную работу.

Путин отметил также необходимость активизировать работу по формированию территориальных органов МЧС в новых регионах страны и подчеркнул, что переоснащение подразделений ведомства должно быть выполнено в установленные сроки.

В октябре 2022 года президент России подписал федеральные конституционные законы о вхождении в состав России Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также Херсонской и Запорожской областей.