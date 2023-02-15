В России предложили ввести ограничения на ввоз семян из недружестенных стран

Минсельхоз предложил ввести квоты на семена картофеля и свеклы из недружественных стран

Министерство сельского хозяйства предложило ввести ограничения на ввоз семян сахарной свеклы, картофеля, пшеницы и других сельхозкультур из недружественных стран. Об этом сообщает РБК.

Об инициативе на совещании 14 февраля заявила первый замглавы Минсельхоза Оксана Лут. Ведомство вынесет вопрос введения квот на рассмотрение подкомиссии по таможенно-тарифному регулированию.

Планируется установить ограничения на ввоз семян из ряда стран с 1 января по 31 декабря 2024 года. Объем квот в настоящее время не определен. При этом мера не будет распространяться на товары, поступающие на российский рынок из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС, в него помимо России входят Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия).

Минсельхоз планирует гибко регулировать объемы ввоза семян. Министерство указало, что в условиях ограничения импорта со стороны недружественных стран развитие отечественного производства семян является основным фактором обеспечения продовольственной безопасности.

Ранее Министерство сельского хозяйства предложило продлить квоты на беспошлинный ввоз говядины. Гендиректор ПХ «Лазаревское» Кристина Романовская объяснила, что такая идея связана с падением производства говядины на 3,3 процента за первые восемь месяцев 2022 года.

