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19:14, 15 февраля 2023Экономика

Швейцария присоединилась к потолку цен на российские нефтепродукты

Швейцария 15 февраля введет ограничение цен на российские нефтепродукты

Фото: Christian Hartmann / Reuters

Швейцария присоединится к потолку цен на российские нефтепродукты 15 февраля с 20:00 по московскому времени. Об этом Минэкономики страны заявило на своем сайте.

«Федеральный совет скорректировал санкции, которые действуют против России, касающиеся сырой нефти и нефтепродуктов, присоединившись, таким образом, к последним положениям, принятым Европейским союзом (ЕС)», — уточнили в пресс-релизе.

Таким образом, торговля, посредничество и транспортировка мазута из России разрешены только в том случае, если цена за баррель не превышает 45 долларов. Для бензина, дизельного топлива и нефти максимальная цена ограничена 100 долларами за баррель.

ЕС и G7 установили потолок цен на произведенные в России нефтепродукты с 5 февраля. С той же даты Евросоюз запретил их импорт на свою территорию. Топливо, произведенное другими странами из российской нефти, под ограничения не попадает.

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Софья Ермакова
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