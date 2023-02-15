В Госдуме прокомментировали идею маркировать враждебные Telegram-каналы

Депутат Матвейчев пока не знает, как реализовать маркировку враждебных Telegram-каналов

Заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике Олег Матвейчев оценил идею спикера Совета Федерации России Валентины Матвиенко маркировать Telegram-каналы с враждебной по отношению к России информацией. Его комментарий передает «Газета.RU».

Матвейчев отметил, что пока не знает, как можно реализовать предложение Матвиенко. «Пока не очень понимаю, как это можно сделать», — заявил депутат.

Заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов, в свою очередь, в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» поддержал идею спикера Совфеда маркировать недружественные каналы в Telegram. По его мнению, Telegram-каналы стали достаточно влиятельным инструментом для манипулирования.

«Ряд популярных блогеров или псевдожурналистов, а иногда это и профессиональные журналисты, выдают себя за экспертов, за политологов и начинают публиковать очень чувствительные материалы и очень своеобразные позиции», — считает Свинцов.

Ранее 15 февраля Матвиенко заявила о необходимости маркировать недружественные Telegram-каналы. Такое мнение она выразила в ответ на предложение сенатора Владимира Джабарова попросить Роскомнадзор предоставлять информацию о выявленной деятельности недружественных ресурсов в Telegram.