Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
21:30, 16 февраля 2023Из жизни

Мужчина на спор выпил пол-литра алкоголя и погиб

The Times of India: в Индии мужчина выпил 540 миллилитров алкоголя за 10 минут и погиб

Фото: Amit Dave / Reuters

Житель индийского города Агра, штат Уттар-Прадеш, Джай Сингх на спор выпил 540 миллилитров алкоголя за 10 минут и погиб. Об этом сообщает The Times of India.

Двое друзей, Бхол и Кешав, предложили ему выпить пол-литра алкоголя. Джай принял брошенный ему вызов и заявил, что если не сможет выпить 540 миллилитров алкоголя за 10 минут, то угостит друзей в кафе.

После того как мужчина употребил большое количество спиртного, он потерял сознание. Бхол и Кешав не стали вызывать скорую помощь, забрали у беспомощного мужчины 60 тысяч рупий (около 55 тысяч рублей), приготовленные для выплаты кредита за электрорикшу, и сбежали.

16-летний сын пострадавшего нашел его на обочине и вызвал парамедиков. Джай был срочно доставлен в больницу, однако врачи отказались оказывать ему медицинскую помощь. Во втором учреждении произошло то же самое. В результате мужчина скончался от передозировки алкоголя.

Материалы по теме:
Убей меня, если сможешь Эти люди пытались решить свои проблемы с помощью киллеров. Получилось нелепо
Убей меня, если сможешьЭти люди пытались решить свои проблемы с помощью киллеров. Получилось нелепо
2 ноября 2019
Выживший Жена его травила, топила и пыталась застрелить. Он уцелел и продолжает ее любить
ВыжившийЖена его травила, топила и пыталась застрелить. Он уцелел и продолжает ее любить
25 ноября 2018

По словам брата погибшего, Бхол и Кешав оказывали моральное давление на членов его семьи, вынуждая их не подавать заявление в полицию. Однако через несколько дней брат узнал подробности случившегося от соседа и обратился в полицию.

Бхола и Кешава обвинили в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью со смертельным исходом и отправили в тюрьму. Отмечается, что преступники дружили с Джаем более 10 лет.

Ранее сообщалось, что в США женщина переехала на машине подростка, который якобы издевался над ее сыном. Подросток получил множественные переломы таза, шесть сломанных ребер, пробитое легкое и многочисленные синяки и ссадины.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алиса Удовик
Обсудить
Последние новости
США анонсировали крупные санкции G7 против России
Модель Playboy призвала заниматься виртуальным сексом
США заявили о поддержке Украины в восстановлении контроля над страной
Губернатор прокомментировал заявление Барбары Брыльской о «россиянах в говне»
Байден выступит с заявлением по инцидентам с летательными аппаратами в США
Врач посоветовал эффективное упражнение для сохранения овала лица
Безопасность употребления спортивного питания оценили
Конгресс Испании одобрил закон о смене пола в документах
В ООН ответили на призывы исключить Россию из организации
Мужчина на спор выпил пол-литра алкоголя и погиб
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.