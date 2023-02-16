Мужчина на спор выпил пол-литра алкоголя и погиб

The Times of India: в Индии мужчина выпил 540 миллилитров алкоголя за 10 минут и погиб

Житель индийского города Агра, штат Уттар-Прадеш, Джай Сингх на спор выпил 540 миллилитров алкоголя за 10 минут и погиб. Об этом сообщает The Times of India.

Двое друзей, Бхол и Кешав, предложили ему выпить пол-литра алкоголя. Джай принял брошенный ему вызов и заявил, что если не сможет выпить 540 миллилитров алкоголя за 10 минут, то угостит друзей в кафе.

После того как мужчина употребил большое количество спиртного, он потерял сознание. Бхол и Кешав не стали вызывать скорую помощь, забрали у беспомощного мужчины 60 тысяч рупий (около 55 тысяч рублей), приготовленные для выплаты кредита за электрорикшу, и сбежали.

16-летний сын пострадавшего нашел его на обочине и вызвал парамедиков. Джай был срочно доставлен в больницу, однако врачи отказались оказывать ему медицинскую помощь. Во втором учреждении произошло то же самое. В результате мужчина скончался от передозировки алкоголя.

По словам брата погибшего, Бхол и Кешав оказывали моральное давление на членов его семьи, вынуждая их не подавать заявление в полицию. Однако через несколько дней брат узнал подробности случившегося от соседа и обратился в полицию.

Бхола и Кешава обвинили в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью со смертельным исходом и отправили в тюрьму. Отмечается, что преступники дружили с Джаем более 10 лет.

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