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17:30, 16 февраля 2023Бывший СССР

В Одессе дерусифицировали вывеску на стадионе «Черноморец»

В Одессе дерусифицировали вывеску стадиона «Черноморец», заменив на украиноязычную

Фото: V&A Dudush / Wikimedia

В Одессе дерусифицировали главную вывеску на стадионе «Черноморец». Об этом сообщает издание «Укринформ».

Отмечается, что выполненную на русском языке вывеску заменили на украиноязычную табличку.

Ранее сообщалось, что в рамках дерусификации «Одесский хлебозавод № 4» решил переименовать батон «Потемкинский». Уточнялось, что хлебобулочному изделию решили присвоить название «Гетманский».

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Георгий Нестеров
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