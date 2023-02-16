В Одессе дерусифицировали вывеску на стадионе «Черноморец»

В Одессе дерусифицировали вывеску стадиона «Черноморец», заменив на украиноязычную

В Одессе дерусифицировали главную вывеску на стадионе «Черноморец». Об этом сообщает издание «Укринформ».

Отмечается, что выполненную на русском языке вывеску заменили на украиноязычную табличку.

Ранее сообщалось, что в рамках дерусификации «Одесский хлебозавод № 4» решил переименовать батон «Потемкинский». Уточнялось, что хлебобулочному изделию решили присвоить название «Гетманский».