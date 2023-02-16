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09:04, 16 февраля 2023Экономика

Япония резко снизила закупки российской нефти

Минфин Японии: страна в январе снизила импорт нефти из России на 76%

Фото: Kyodo / Reuters

Япония в январе 2023 года снизила закупки российской нефти на 76 процентов по сравнению с аналогичным периодом годом ранее, пишет РИА Новости со ссылкой на данные японского минфина.

Импорт угля в первом месяце года упал на 56,9 процента по сравнению с показателем 2022 года, импорт сжиженного природного газа (СПГ) — на 9,7 процента.

Просел и российский экспорт в Японию цветных металлов (минус 37,4 процента). В то же время импорт руды цветных металлов в январе взлетел на 76,1 процента по сравнению с прошлым годом.

В целом Япония в этом месяце сократила импорт товаров из России на 18,4 процента в годовом выражении (до 1,05 миллиарда долларов), а поставки в РФ упали на 36,3 процента (до 326,31 миллиона долларов).

С 5 декабря Япония ввела потолок цен на российскую нефть наравне с другими странами «Большой семерки», а также ЕСШвейцариейНорвегией и Австралией. Предельная цена установлена в размере 60 долларов за баррель. 

С 6 февраля Япония также присоединилась к потолку цен на российские нефтепродукты. Таким образом, торговля, посредничество и транспортировка мазута из России разрешены только в том случае, если цена за баррель не превышает 45 долларов. Для бензина, дизельного топлива и нефти максимальная цена ограничена 100 долларами за баррель.

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Софья Ермакова
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