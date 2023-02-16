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14:47, 16 февраля 2023Россия

В России усилили санитарный контроль в связи со вспышкой вируса Марбург в Гвинее

Роспотребнадзор усилил санитарный контроль в связи со вспышкой вируса Марбург в Гвинее

Фото: unsplash

Роспотребнадзор усилил санитарно-карантинный контроль на российской границе в связи со вспышкой вируса Марбург в Экваториальной Гвинее. Об этом в четверг, 16 февраля, сообщается на сайте управления.

Уточняется, что Роспотребнадзор дал указания по использованию автоматизированной информационной системы «Периметр», которая установлена во всех пунктах пропуска через государственную границу России.

Кроме того, управление предложило гражданам учитывать информацию о появлении заболевания при планировании поездок за рубеж, а также выбирать для посещения благополучные в эпидемиологическом отношении страны.

13 февраля 2023 года власти Экваториальной Гвинеи объявили о первой в истории вспышке вируса Марбург. Всего было зафиксировано 16 предполагаемых случаев заболевания. В одной из провинций скончались по меньшей мере девять человек.

По данным Всемирной организации здравоохранения, вирус передается человеку от фруктовых летучих мышей. Среди людей он распространяется при контакте с биологическими жидкостями зараженных, а также поверхностями и материалами. На сегодняшний день зарегистрированных вакцин или препаратов для лечения лихорадки нет.

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Никита Абрамов
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