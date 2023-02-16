Посол Украины сообщил об отсутствии переговоров с ФРГ по поставкам истребителей

Посол Украины Макеев: Киев не ведет переговоры с Германией о передаче истребителей

Украина не ведет переговоры с Германией о передаче Киеву истребителей, заявил посол страны в ФРГ Алексей Макеев. Его слова приводит Telegram-канал Klymenko Time. При этом дипломат сообщил, что с иными странами подобные обсуждения идут.

«Противовоздушная оборона включает не только системы "земля-воздух", такие как немецкий Iris-T, а системы "воздух-воздух". То есть самолеты, перехватывающие российские крылатые ракеты и сбивающие истребители. Мы сейчас ведем эти дискуссии со странами, которые имеют такие машины», — сказал Макеев, отметив, что с Берлином переговоров нет.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обсудил с коллегой из Израиля Эли Коэном увеличение помощи и вопросы безопасности. Кулеба также поблагодарил Израиль за поддержку, оказанную Украине ранее.