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17:04, 16 февраля 2023Бывший СССР

Пригожин обвинил Украину в убийстве американского наемника в Артемовске

Глава ЧВК «Вагнер» Пригожин обвинил Украину в убийстве наемника из США Рида в Артемовске

Фото: РИА Новости

Американского наемника Пита Рида в Артемовске убили украинские же солдаты или воюющие за Украину подразделения иностранцев, заявил глава частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин. Об этом сообщила его пресс-служба в Telegram.

Отвечая на запрос CNN, Пригожин отметил, что место гибели наемника из США и позиции ЧВК «Вагнер» разделяло около пяти километров многоэтажной застройки, что делало поражение цели с такого расстояния практически невозможным.

«Увы, значительно удобнее было это сделать с украинских позиций. С уверенностью могу сказать, что Питера Рида убили свои», — сказал глава ЧВК «Вагнер».

Ранее газета The New York Times опубликовала кадры уничтожения американского наемника на Украине. На них видно, как группа людей стоит возле микроавтобуса, в который попадает предположительно противотанковая управляемая ракета, затем следует взрыв.

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Алевтина Запольская
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