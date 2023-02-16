Возбуждено дело против экс-члена общественного совета МВД России за паспорт США

СК возбудил дело против экс-члена Общественного совета ГУ МВД Москвы за гражданство США

Следственный комитет России возбудил уголовное дело против бывшего члена Общественного совета ГУ МВД по Москве Алексея Запорожца за сокрытие им гражданства США. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник.

Расследование ведется по статье 330.2 УК РФ («Неисполнение обязанности по подаче уведомления о наличии у гражданина России иностранного гражданства»).

У Запорожца нашли американский паспорт в аэропорту Шереметьево при таможенной проверке. Он приехал в Россию 8 января 2023 года и прежде не уведомлял российские госорганы о наличии у него гражданства США.

Запорожец входил в состав Общественного совета представителей средств массовой информации и общественных объединений при столичном главке в 2010 году. На тот момент он занимал должность заместителя гендиректора компании «Горком».