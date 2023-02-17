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12:50, 17 февраля 2023Силовые структуры

У начальника охраны российской судоверфи нашли 15 гранат и тысячи патронов

В Ленобласти у начальника охраны «Адмиралтейских верфей» нашли 15 гранат и 4000 патронов

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

У начальника охраны «Адмиралтейских верфей» и его подчиненного нашли арсенал оружия. Об этом в пятницу, 17 февраля, сообщает Telegram-канал Baza.

По данным канала, силовики провели обыск не только у сотрудников охранного предприятия, но и у работника «Новоладожского племенного завода». Обыски стали проводить из-за драки фигурантов с применением оружия.

В доме работника завода нашла самодельный взрывной пакет, а у начальника охраны — сто патронов. При этом в гаражах и на даче у его подчиненного обнаружили АК, пистолеты, карабин, винтовку, пистолет-пулемет, четыре тысячи патронов и 15 гранат.

По факту произошедшего возбуждено дело по статье 222 («Незаконное хранение оружия») УК РФ. В отношении работника предприятия из-за взрывпакета возбудили дело по статье о незаконном изготовлении взрывчатых веществ.

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Екатерина Власова
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