У начальника охраны российской судоверфи нашли 15 гранат и тысячи патронов

В Ленобласти у начальника охраны «Адмиралтейских верфей» нашли 15 гранат и 4000 патронов

У начальника охраны «Адмиралтейских верфей» и его подчиненного нашли арсенал оружия. Об этом в пятницу, 17 февраля, сообщает Telegram-канал Baza.

По данным канала, силовики провели обыск не только у сотрудников охранного предприятия, но и у работника «Новоладожского племенного завода». Обыски стали проводить из-за драки фигурантов с применением оружия.

В доме работника завода нашла самодельный взрывной пакет, а у начальника охраны — сто патронов. При этом в гаражах и на даче у его подчиненного обнаружили АК, пистолеты, карабин, винтовку, пистолет-пулемет, четыре тысячи патронов и 15 гранат.

По факту произошедшего возбуждено дело по статье 222 («Незаконное хранение оружия») УК РФ. В отношении работника предприятия из-за взрывпакета возбудили дело по статье о незаконном изготовлении взрывчатых веществ.