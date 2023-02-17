В «Шиннике» рассказали о состоянии команды после драки с футболистами с Украины
В пресс-службе российского футбольного клуба «Шинник» рассказали «Ленте.ру» о состоянии команды спустя четыре дня после драки с украинскими футболистами «Миная». Сейчас команда отдыхает перед новыми сборами.
«На данный момент с командой все в порядке — серьезных травм [в ходе драки] получено не было. Сейчас футболисты находятся на выходных, а завтра начинается третий сбор», — сообщил представитель футбольного клуба.
13 февраля футболисты российской и украинской команд устроили массовую драку в отеле Royal Seginus. После инцидента обе команды выселились из отеля.
В «Шиннике» заявили, что российские игроки заступились за своего одноклубника, на которого напали украинцы. В «Минае» посчитали, что россияне провоцировали закарпатцев, и добавили, что не хотели жить с «Шинником» в одной гостинице.
«Шинник» занимает десятое место в Первой лиге России по футболу (второй по силе дивизион). «Минай», представляющий одноименное село в Закарпатской области, находится на 13-й позиции в элитном украинском дивизионе.