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10:30, 17 февраля 2023Моя страна

Харза помогла сотрудникам заповедника найти потерянные карты

Желтогрудая куница помогла сотрудникам «Земли леопардов» найти потерянные SD-карты

Фото: страница «Дирекция заповедников «Земля леопарда» во «ВКонтакте»

Харза (желтогрудая куница) помогла сотрудникам отдела науки «Земли леопарда» найти потерянные SD-карты. Об этом сообщается на странице заповедника во «ВКонтакте».

«Несколько месяцев назад сотрудник отдела науки «Земли леопарда» во время установки фотоловушек потерял пакетик с SD-картами в глубоких снегах. С тех пор на том месте проходили и мыши, и медведи, пролетали птицы, но никто не замечал необычный для тайги объект», — говорится в сообщении.

Представители нацпарка рассказали, что вернувшийся на то же место для проверки фотоловушек сотрудник нацпарка удивился, когда обнаружил пакетик с картами. При просмотре кадров соседней фотоловуишки выяснилось, что любопытная харза нашла пакетик и исследовала его вместе с другом.

Хищники сначала играли с находкой, но затем потеряли к ней интерес и оставили рядом с местом обнаружения.

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Варвара Кошечкина
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