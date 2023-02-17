Россию обвинили в отказе Запада от борьбы с последствиями изменения климата

Глава форума в Мюнхене обвинил Россию в отказе Запада от борьбы с изменением климата

Из-за начала специальной военной операции (СВО) России на Украине страны Запада были вынуждены отказаться от финансирования борьбы с последствиями изменения климата и направить средства на поддержку Киева. С таким обвинением в адрес Москвы в пятницу, 17 февраля, выступил председатель Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген, его цитирует РИА Новости.

Комментируя свою точку зрения, глава форума назвал «главным грехом» президента России Владимира Путина то, что страны Запада оказались в ситуации, в которой они «должны находить миллиарды долларов для поддержки Украины, покупать оружие, чтобы защитить демократию, главенство закона».

По его словам, эти деньги было бы лучше передать в распоряжение фонда «потерь и ущерба».

Мюнхенская конференция, открытие которой состоялось 17 февраля, продлится три дня, до 19 февраля. Основной темой мероприятия станет украинский кризис.