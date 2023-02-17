Определены мегаполисы России с подорожавшими новостройками

«Бест-Новострой»: новостройки больше всего подорожали в Самаре

К январю 2023 года среди городов-миллионников в России новостройки больше всего подорожали в Самаре — годовая динамика достигла 36 процентов. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные компании «Бест-Новострой».

За год к январю квадратный метр в Самаре стал стоить 109 тысяч рублей. Эксперты определили, что второе место среди мегаполисов заняла Казань с динамикой в 34 процента. Топ-3 списка замкнул Волгоград, где новостройки подорожали на 31 процент.

Ниже в списке расположились Уфа и Челябинск, где квадратный метр подорожал на 28 процентов и на 25 процентов соответственно. Что касается Москвы, то столица оказалась на последнем месте — новостройки в городе стали стоить больше на пять процентов. «Среди крупнейших городов нашей страны меньше всего подорожала Москва. Это обусловлено тем, что цены в столице объективно высокие, предложения много, поэтому и пространства для ценового маневра тут мало», — объяснили в компании.

Ранее стало известно, что к концу января 2023 года наибольший спрос на новостройки среди административных округов столицы зафиксировали в Новой Москве (ТиНАО). За месяц там зарегистрировали 1,5 тысячи договоров — доля достигла 18,9 процента от общего числа.