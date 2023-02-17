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15:46, 17 февраля 2023Россия

Водителей грузовиков обязали резервировать время пересечения границы России

Президент Путин обязал водителей грузовиков резервировать время пересечения границы России

Фото: Abdul Rohmad / Unsplash

Президент России Владимир Путин подписал закон, который обязывает водителей грузового транспорта резервировать дату и время для пересечения границы страны. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации в пятницу, 17 февраля.

Согласно закону, порядок работы электронной очереди будет определять правительство. Он будет включать в себя перечень документов, требуемых для резервирования времени и даты, порядок контроля пересечения границы в указанное время, а также категории транспортных средств, которые могут проезжать пункты контроля вне очереди.

Член комитета Госдумы по транспорту Александр Толмачев объяснил, что основная цель таких нововведений — сэкономить время водителей. Новые правила начнут действовать с 1 сентября 2023 года, за исключением ряда положений.

В конце декабря 2022 года на выезде из России в Грузию образовалась очередь грузовиков. По данным Федеральной таможенной службы (ФТС), товарные потоки через контрольно-пропускной пункт «Верхний Ларс» выросли за год на 65 процентов.

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Евгения Куликова
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