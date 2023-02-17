Водителей грузовиков обязали резервировать время пересечения границы России

Президент Путин обязал водителей грузовиков резервировать время пересечения границы России

Президент России Владимир Путин подписал закон, который обязывает водителей грузового транспорта резервировать дату и время для пересечения границы страны. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации в пятницу, 17 февраля.

Согласно закону, порядок работы электронной очереди будет определять правительство. Он будет включать в себя перечень документов, требуемых для резервирования времени и даты, порядок контроля пересечения границы в указанное время, а также категории транспортных средств, которые могут проезжать пункты контроля вне очереди.

Член комитета Госдумы по транспорту Александр Толмачев объяснил, что основная цель таких нововведений — сэкономить время водителей. Новые правила начнут действовать с 1 сентября 2023 года, за исключением ряда положений.

В конце декабря 2022 года на выезде из России в Грузию образовалась очередь грузовиков. По данным Федеральной таможенной службы (ФТС), товарные потоки через контрольно-пропускной пункт «Верхний Ларс» выросли за год на 65 процентов.