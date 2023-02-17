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12:26, 17 февраля 2023Россия

ВЦИОМ сообщил о выросшем уровне доверия россиян к Путину

ВЦИОМ заявил, что уровень доверия россиян к Путину превысил 79 процентов

Фото: Mikhail Metzel / Kremlin Pool / /Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Уровень доверия россиян к президенту Владимиру Путину вырос и превысил 79 процентов. Об этом в пятницу, 17 февраля, сообщили во Всероссийском центре изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

«На вопрос о доверии Путину положительно ответили 79,1 процента участников опроса (плюс 1,1 п.п. за неделю), уровень одобрения деятельности президента за это время увеличился на 1 п.п. и составляет 76 процентов», — говорится в сообщении центра.

Кроме того, деятельность правительства России одобряют больше половины опрошенных (50,5 процента). В частности работу премьер-министра страны Михаила Мишустина положительно оценивают 52,8 процента респондентов.

Ранее в январе россияне назвали Путина главным политиком 2022 года. По данным ВЦИОМ, Путин возглавляет этот рейтинг с начала проведения подобных опросов — с 2006 года. На втором после Путина месте среди главных российских политиков, по версии россиян, — премьер-министр России Михаил Мишустин.

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Никита Абрамов
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