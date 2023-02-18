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09:15, 18 февраля 2023Россия

В России заявили о сокрытии украинскими олигархами активов в Крыму

Власти Крыма заявили о сокрытии украинскими олигархами активов на полуострове

Фото: Nikolay Gyngazov / Globallookpress.com

Украинские олигархи продолжают скрывать свои активы в Крыму и регистрировать их на различные аффилированные структуры. Об этом заявил глава крымского парламента Владимир Константинов, передает РИА Новости.

По словам Константинова, враждебно настроенные к России олигархи скрывают движимое и недвижимое имущество на полуострове, которое они регистрируют на аффилированные структуры, чтобы было сложнее было выйти на владельца.

В Крыму, как утверждает представитель власти, продолжается работа по выявлению этой собственности. Средства от продажи национализированного имущества будут направлены на социальную поддержку участников спецоперации и их семей.

При этом Константинов подчеркнул, что собственность украинцев, которые не вели антироссийской деятельности, ничего не угрожает.

Ранее стало известно, что в Крыму национализировали имущество украинских олигархов Рината Ахметова, Игоря Коломойского, а также ряда других украинских политиков и бизнесменов. Всего под национализацию попали около 500 объектов.

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Алевтина Запольская
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