Власти российского региона рассказали о разрушениях после обстрела ВСУ

Курский губернатор Старовойт сообщил о повреждении домов после обстрела села ВСУ

После обстрела села Елизаветовка Глушковского района Курской области были зафиксированы повреждения нескольких жилых домов. Об этом в субботу, 18 февраля, сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

По данным представителя областных властей, от осколков снарядов пострадали строения на территории четырех домовладений. Разбиты окна домов, а также повреждены крыши и заборы. Кроме того, нарушено электроснабжение.

Об обстреле населенных пунктов в Курской области Старовойт сообщил утром 18 февраля. Он уточнил, что в районе сел Горналь и Попово-Лежачи было зафиксировано пять прилетов. В Елизаветовке в результате атаки ВСУ оказалась повреждена газораспределительная станция. Пострадавших нет.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).