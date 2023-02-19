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14:09, 19 февраля 2023Культура

Автор хита спецоперации «Триста тридцать три» заявил об угрозах

Автор хита спецоперации «Триста тридцать три» Ванюшкин заявил об угрозах с Украины

Фото: Andriy Dubchak / AP

Автор хита спецоперации «Триста тридцать три» музыкант из Тамбова Александр Ванюшкин заявил об угрозах со стороны Украины ему и его жене. Об этом сообщает РИА Новости.

«Угрожают всей моей семье. Видимо, они не дремлют и контролируют даже наши песни. Сначала моей жене начали писать и ее запугивать, потом они стали ей звонить… Они ей сказали, что меня доставят к ней в мешке для товаров Т9 (для трупов)», — рассказал Ванюшкин агентству.

Ранее популярный российский блогер и переводчик Дмитрий Пучков, известный под псевдонимом Гоблин, сообщил о поступающих ему от украинцев угрозах. «Мне по 800 звонков за сутки, условно говоря, с обещаниями убить меня, жену, детей, всех разорвать, похоронить и прочее», — рассказал он. Гоблин добавил, что из-за постоянно поступающих угроз он относится к звонящим ему людям так же, как они относятся к нему.

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Виктория Кондратьева
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