Автор хита спецоперации «Триста тридцать три» заявил об угрозах

Автор хита спецоперации «Триста тридцать три» Ванюшкин заявил об угрозах с Украины

Автор хита спецоперации «Триста тридцать три» музыкант из Тамбова Александр Ванюшкин заявил об угрозах со стороны Украины ему и его жене. Об этом сообщает РИА Новости.

«Угрожают всей моей семье. Видимо, они не дремлют и контролируют даже наши песни. Сначала моей жене начали писать и ее запугивать, потом они стали ей звонить… Они ей сказали, что меня доставят к ней в мешке для товаров Т9 (для трупов)», — рассказал Ванюшкин агентству.

Ранее популярный российский блогер и переводчик Дмитрий Пучков, известный под псевдонимом Гоблин, сообщил о поступающих ему от украинцев угрозах. «Мне по 800 звонков за сутки, условно говоря, с обещаниями убить меня, жену, детей, всех разорвать, похоронить и прочее», — рассказал он. Гоблин добавил, что из-за постоянно поступающих угроз он относится к звонящим ему людям так же, как они относятся к нему.