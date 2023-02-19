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11:37, 19 февраля 2023Спорт

Игрок «Шинника» рассказал о реакции тренера на драку с украинскими футболистами

Игрок «Шинника» Петрунин заявил, что тренер вступился бы за клуб в драке с «Минаем»

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Защитник «Шинника» Даниил Петрунин описал реакцию главного тренера команды Вадима Евсеева на драку с украинскими футболистами в турецком отеле. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

Петрунин рассказал, что специалист узнал о конфликте утром через несколько часов. Он попросил защитника описать ситуацию, затем отпустил его и больше не проводил с игроками беседы по этому поводу. Футболист добавил, что Евсеев вступился бы за команду, если бы сразу узнал о случившемся. «Все, наверное, пошли бы. В обиду у нас никто никого не даст. У нас отличный коллектив, в котором своих не бросают», — заявил Петрунин.

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13 февраля футболисты «Шинника» и «Миная» устроили массовую драку в отеле Royal Seginus. На место вызвали сотрудников полиции и скорую помощь. Полиция не проводила задержаний, однако обе команды были вынуждены выселиться из отеля.

В «Шиннике» заявили, что российские игроки заступились за своего одноклубника, на которого напали украинцы. В «Минае» посчитали, что россияне провоцировали закарпатцев, и добавили, что не хотели жить с «Шинником» в одной гостинице.

Андрей Стрельцов
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