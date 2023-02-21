Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Динамо Мн
Сегодня
19:10 (Мск)
Трактор
Фонбет Чемпионат КХЛ
СКА
Сегодня
19:30 (Мск)
Куньлунь Ред Стар
Фонбет Чемпионат КХЛ
Ливерпуль
Сегодня
23:00 (Мск)
Реал Мадрид
Лига чемпионов|1/8 финала. 1-й матч
Айнтрахт Ф
Сегодня
23:00 (Мск)
Наполи
Лига чемпионов|1/8 финала. 1-й матч
Вашингтон Кэпиталз
Завтра
03:00 (Мск)
Детройт Ред Уингз
НХЛ - регулярный чемпионат
Миннесота Уайлд
Завтра
04:00 (Мск)
Лос-Анджелес Кингз
НХЛ - регулярный чемпионат
13:19, 21 февраля 2023Спорт

Обвиненному в изнасиловании футболисту Алвесу отказали в освобождении под залог

Суд отклонил прошение об освобождении под залог обвиненного в изнасиловании Дани Алвеса

Фото: Lee Smith / Reuters

Обвиненный в изнасиловании бразильский футболист Дани Алвес не будет освобожден под залог. Об этом сообщает Sport.es.

Суд отклонил прошение адвокатов об освобождении спортсмена. Таким образом, Алвес останется под стражей до судебного разбирательства. На данный момент дата суда не объявлена.

Ранее Алвес объяснил, почему часто менял показания в ходе расследования. «Правда в том, что я хотел защитить эту девушку. Она направилась прямо ко мне. Я не трогал ее», — заявил он.

10 февраля Алвес признал половую связь с предполагаемой жертвой изнасилования. При этом 39-летний спортсмен, которого арестовали 20 января, настаивает на том, что согласие было обоюдным и с его стороны не было акта насилия. При этом медики подтвердили наличие у девушки повреждений, свидетельствующих об оказании сопротивления.

Алвес является самым титулованным футболистом мира. Он становился чемпионом Франции, Италии, Испании и завоевывал национальные кубки этих стран. В составе сборной Бразилии защитник побеждал на Олимпийских играх и молодежном чемпионате мира, а также по два раза выигрывал Кубок Америки и Кубок конфедераций.

Дарья Коршунова
Обсудить
Последние новости
Путин заявил о приостановке участия России в ДСНВ
Грузинская делегация отказалась приезжать в Киев 24 февраля
Россиянам подсказали ингредиенты идеального салата
Вучич предрек серьезные изменения в зоне СВО в течение трех дней
Советник Байдена не согласился с Путиным в вопросе угроз со стороны Запада
Путин назвал экотуризм в России очень важным вопросом
Путин рассказал об утратившем силу указе о внешней политике
Сломавшему челюсть подруге за разбитую бутылку пива россиянину вынесли приговор
Путин заявил о намерениях США по испытанию ядерного оружия
В России оценили вероятность проведения испытаний ядерного оружия
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.