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18:24, 21 февраля 2023Из жизни

Не знавшие о существовании друг друга братья встретились после 85 лет разлуки

The Mirror: в Великобритании единокровные браться встретились через 85 лет

Фото: Glen Minikin / The Mirror

В Великобритании 87-летний Аллен Суинбэнк и его младший брат Джон, не знавшие о существовании друг друга, встретились впервые после 85 лет разлуки. Об этом сообщает The Mirror.

Аллен из города Гул, графство Ист-Райдинг-оф-Йоркшир, вырос с матерью. Когда ему было шесть месяцев, его отец ушел из семьи. «Мама ненавидела моего отца, поэтому мы никогда о нем не разговаривали. Он объявился, когда мне было 26 лет. Я немного узнал его, но он никогда не упоминал, что у меня есть брат», — рассказывает мужчина.

Единокровный брат Аллена, 85-летний Джон из шотландского города Фрейзербург, никогда не видел их отца и тоже не подозревал о существовании брата. Он вырос с дедушкой и тетями неподалеку от Аллена, в графстве Ист-Райдинг-оф-Йоркшир. Родственники Джона утверждали, что его отец погиб на войне. Однако, как выяснилось позже, он умер в 1980 году в возрасте 68 лет.

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В начале 2023 года внучке Джона удалось найти Аллена, когда она составляла генеалогическое древо своей семьи. Она позвонила мужчине и сообщила, что он приходится братом ее дедушки. После того как Джон и Аллен узнали, что являются близкими родственниками, они сразу же назначили встречу. «Мы обнялись и немного поплакали. Забавно, что это произошло... В последние годы я начал жалеть, что у меня нет брата или сестры, с которыми можно было бы чем-то поделиться», — говорит Аллен.

У братьев есть правнуки, и они оба любят мотоциклы. Джон утверждает, что соседка Аллена, увидев их вместе, сразу заметила, что они друг на друга похожи. «Нам предстоит многое наверстать. Это мечта, ставшая реальностью», — утверждает старший брат.

Ранее сообщалось, что жительница Новой Зеландии, 31-летняя Шарни Батлер, нашла отца спустя десятки лет поисков. Женщина никогда не видела отца и долгое время считала, что он умер.

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Алиса Удовик
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