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22:29, 21 февраля 2023Мир

В Крыму указали на необходимость расширить границы спецоперации до Одессы

Константинов заявил, что расширение границ СВО до Одессы обеспечит безопасность Крыма
СюжетНаселение России:

Фото: Serguei Fomine / Russian Look / Global Look Press

Глава парламента Крыма Владимир Константинов призвал расширить границы российской спецоперации на Украине до Одессы. Его слова в эфире телеканала «Крым 24» передает РИА Новости.

«Только возвращение города-героя Одессы под контроль Российской Федерации даст нам, крымчанам, гарантию безопасности, что ракеты любой дальности не попадут на территорию полуострова», — заявил он.

В январе Константинов допустил, что в будущем граница проведения СВО может сместиться намного западнее, если российские власти увидят в этом необходимость в рамках защиты русских на Украине. По его словам, такое решение будет зависеть от наличия твердых гарантий отсутствия угроз для населения России.

24 февраля 2022 года Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

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Марина Совина
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