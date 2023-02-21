В Крыму указали на необходимость расширить границы спецоперации до Одессы
Глава парламента Крыма Владимир Константинов призвал расширить границы российской спецоперации на Украине до Одессы. Его слова в эфире телеканала «Крым 24» передает РИА Новости.
«Только возвращение города-героя Одессы под контроль Российской Федерации даст нам, крымчанам, гарантию безопасности, что ракеты любой дальности не попадут на территорию полуострова», — заявил он.
В январе Константинов допустил, что в будущем граница проведения СВО может сместиться намного западнее, если российские власти увидят в этом необходимость в рамках защиты русских на Украине. По его словам, такое решение будет зависеть от наличия твердых гарантий отсутствия угроз для населения России.
24 февраля 2022 года Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).