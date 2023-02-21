В Крыму указали на необходимость расширить границы спецоперации до Одессы

Константинов заявил, что расширение границ СВО до Одессы обеспечит безопасность Крыма

Глава парламента Крыма Владимир Константинов призвал расширить границы российской спецоперации на Украине до Одессы. Его слова в эфире телеканала «Крым 24» передает РИА Новости.

«Только возвращение города-героя Одессы под контроль Российской Федерации даст нам, крымчанам, гарантию безопасности, что ракеты любой дальности не попадут на территорию полуострова», — заявил он.

В январе Константинов допустил, что в будущем граница проведения СВО может сместиться намного западнее, если российские власти увидят в этом необходимость в рамках защиты русских на Украине. По его словам, такое решение будет зависеть от наличия твердых гарантий отсутствия угроз для населения России.

24 февраля 2022 года Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).