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23:28, 21 февраля 2023Мир

Польша закрыла для белорусских грузовиков последний работающий КПП

Польша закрыла движение для белорусских машин на последнем КПП для грузовых перевозок

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Польша закрыла движение зарегистрированным в Белоруссии грузовикам на последнем работающем пункте для перевозки товаров. Об этом сообщает ТАСС.

Речь идет о КПП «Кукурыки — Козловичи». Решение МВД Польши вступило в силу во вторник, 21 февраля. С 19:00 по местному времени (с 21:00 по московскому) белорусские машины могут выехать с грузом в Белоруссию только через Литву или Латвию. Данный запрет будет действовать до тех пор, «пока белорусские власти не снимут ограничения для польских перевозчиков».

В то же время польская погранслужба уточнила, что будет пропускать через данный погранпереход только грузовики, зарегистрированные в Польше, странах Европейского союза, Европейской ассоциации свободной торговли, Европейской экономической зоны и Швейцарии.

Ранее ранее власти Белоруссии решили ограничить въезд польским грузовым автомобилям и тягачам в ответ на закрытие страной погранперехода в Бобровниках.

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Марина Совина
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