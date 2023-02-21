Москвичи массово захотели купить жилье в одной стране

Garnet: спрос москвичей на покупку жилья в Турции вырос почти на 90%

В 2022 году жители Москвы и области массово захотели купить жилье в Турции — спрос на недвижимость в этой стране по итогам 12 месяцев вырос почти на 90 процентов по сравнению с результатами 2021-го. К такому выводу пришли эксперты инвестиционной компании Garnet в своем исследовании. Пресс-релиз есть в распоряжении «Ленты.ру».

Пик интереса жителей столичной агломерации, по данным специалистов, пришелся на октябрь 2022 года — тогда количество покупательских запросов оказалось на 60,9 процента выше среднемесячного результата за 2021 год и почти в три раза выше аналогичного показателя в 2020-м.

Максимально резкий рост числа обращений по поводу покупки недвижимости в Турции со стороны жителей Москвы и Московской области в 2022 году зафиксировали в марте. Так, в первый месяц весны число обращений выросло на 59 процентов относительно февраля.

Кроме того, значительная динамика интереса со стороны жителей столичного региона была отмечена в сентябре — тогда количество запросов увеличилось на 43 процента по сравнению с августом. Два последних месяца 2022 года количество запросов со стороны жителей Москвы и Подмосковья снижалось. В ноябре спрос сократился на 48,11 процента относительно октября, а в декабре снижение составило еще 25,88 процента.

«Рынок недвижимости Турции сильно перегрет на данный момент и в плане цен, и в плане спроса. В 2022 году было сразу три волны спроса. Первая случилась после 24 февраля, вторая перед 12 июня и ростом цены за гражданство, и третья, после 21 сентября», — пояснила руководитель проектов инвестиционной компании Garnet Екатерина Позднякова.

Эксперты «Авито Недвижимости» предположили, что после разрушительных землетрясений в Турции может наблюдаться застой на рынке недвижимости. Ожидается, что власти страны начнут жестче контролировать строительство, ужесточат нормы и стандарты, отчего стоимость жилья может увеличиться. По мнению аналитиков, в ближайшее время спрос на жилье в Турции будет низким.