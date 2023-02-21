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08:39, 21 февраля 2023Россия

Семья из четырех человек погибла в российском регионе

В Хакасии при пожаре погибла семья из четырех человек

Фото: группа во ВКонтакте «МЧС России по Республике Хакасия»

Семья из четырех человек погибла в Хакасии. Об этом на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» сообщает региональное главное управление МЧС.

Спасатели сообщили, что гибель четырех человек, среди которых был один несовершеннолетний, наступила в результате пожара. «Дом горел открытым пламенем на площади 104 квадратных метра. Развитию огня способствовало позднее обнаружение загорания», — рассказали в МЧС.

По сообщению следователей, все четверо погибших в российском регионе были членами одной семьи — 49-летняя женщина, ее 49-летний сожитель, 25-летняя дочь и шестилетняя внучка.

Ранее сообщалось, что два человека погибли при пожаре в подмосковной «Пятерочке».

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Марк Леонов
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