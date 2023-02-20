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14:48, 20 февраля 2023Россия

Два человека погибли при пожаре в подмосковной «Пятерочке»

Два человека погибли при пожаре в магазине «Пятерочка» в Лобне
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Николай Хижняк / РИА Новости

Два человека погибли при пожаре в магазине «Пятерочка» в подмосковном городе Лобня. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, на месте возгорания обнаружены тела 46-летней Татьяны Я. и мужчины, чья личность пока устанавливается. На месте в данный момент работают экстренные службы.

При этом источник РИА Новости указал, что возгорание произошло в двухэтажном магазине одежды на улице Кольцевая. Из горящего здания были эвакуированы 20 человек.

Как уточнили в МЧС, сообщение о пожаре поступило в 11:45. Площадь возгорания составила 40 квадратных метров. В 12:50 открытое горение было ликвидировано.

Ранее двое взрослых и двое маленьких детей погибли при пожаре в частном жилом доме поселка Тульской области. Было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного части 3 статьи 109 («Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам») УК РФ.

18 февраля в поселке Комсомольский на Кубани при пожаре в частном доме также погибли двое маленьких детей. Огонь вспыхнул в доме 22-летней женщины, проживающей с двумя дочерями возрастом один и два года.

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Алина Гончарова
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