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13:34, 21 февраля 2023Россия

Путин назвал последствия смены системы образования для студентов и выпускников

Путин заявил, что студенты смогут продолжать обучение по действующим программам

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Российские студенты смогут продолжить обучение по действующим программам. Об этом заявил президент России Владимир Путин, предложивший вернуться к традиционной для России системе высшего образования, трансляция оглашения послания Федеральному собранию доступна в Telegram-канале Кремля.

Говоря и последствиях перехода к новой системе, глава государства подчеркнул, что выпускники не потеряют аттестацию.

По мнению президента, в России назрели серьезные изменения, и необходим синтез лучших практик СССР и опыта последних десятилетий. Путин предложил вернуться к традиционной системе образования сроком обучения 4-6 лет. Он также отметил, что узкие специалисты смогут продолжить обучение в магистратуре и ординатуре.

Глава государства также заявил, что переход но новую систему должен быть плавным, все необходимо проработать до мелочей.

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Варвара Кошечкина
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