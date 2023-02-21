Глава фонда «Талант и успех» оценила современные подходы в образовании

Глава фонда «Талант и успех» Елена Шмелева рассказала о современных подходах к образованию

На сегодняшний день подготовка кадров с высшим образованием осуществляется на нескольких уровнях: базовый (это бакалавриат) и специализированный (магистратура). По ряду высокотехнологичных отраслей также сохранилась подготовка по программам специалитета. С развитием экономики, науки и технологий границы между бакалавриатом и специалитетом постепенно стираются, а требования рынка труда растут. Об этом в интервью ресурсу «Сириус(Журнал» рассказала руководитель фонда «Талант и успех» Елена Шмелева, комментируя предложение президента России Владимира Путина вернуться к традиционной для страны базовой подготовке кадров с высшим образованием с гибкими сроками обучения и возможностью прохождения специализированной подготовки в магистратуре.

«Сегодня нам нужны выпускники с качественными фундаментальными знаниями, навыками поиска решений и разработок на стыке дисциплин и опытом практической работы по полученной специальности. Имеющиеся сейчас программы с консервативным, застоявшимся содержанием и жесткими сроками подготовки эту задачу не решают. Они не позволяют учитывать специфику отдельных отраслей и новых направлений экономики. Цель этих перемен в том, чтобы выпускник обновленной программы уже был самодостаточным специалистом, готовым к работе по выбранному направлению деятельности», — рассказала Елена Шмелева.

При этом она отметила, что разные сроки и разное содержание подготовки специалистов были и до Болонского процесса. «В советское время тоже были и пяти-, и четырехлетние программы. Речь скорее идет о том, чтобы сделать систему российского высшего образования более гибкой, эффективной, отвечающей требованиям времени. Исходя из этого, срок подготовки даже в рамках одного направления может варьироваться от четырех до шести лет в зависимости от профиля программы и запросов рынка труда. Такой подход позволит вузам более ответственно и осмысленно подходить к подготовке специалистов», — добавила она.

Примером такого перспективного подхода к организации программ высшего образования, по ее словам, может выступить Научно-технологический университет «Сириус». «Его ядро состоит из научных центров, которые возглавляют ученые с мировым именем, а в разработке образовательных программ принимают участие крупнейшие компании. Наша система позволяет быстро и качественно готовить специалистов с особыми исследовательскими компетенциями, учитывающими специфику запросов высокотехнологичных компаний и научных центров», — рассказала Елена Шмелева.

