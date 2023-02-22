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16:01, 22 февраля 2023Забота о себе

Названы способы улучшить сексуальную связь с партнером

Metro: совместная покупка секс-игрушек способна сблизить любовников

Фото: Claudia Love / Unsplash

Совместный поход в магазин для взрослых за секс-игрушками способен сблизить любовников. Издание Metro со ссылкой на соцопрос назвало способы улучшить сексуальную связь с партнером без больших финансовых затрат.

Почти половина (48 процентов) участников опроса, проведенного компанией Lovehoney, отметили, что покупка или поиск новой секс-игрушки помогли им поддерживать тесный интимный контакт с партнером. 20 процентов респондентов признались, что согреваются, занимаясь сексом.

53процента

опрошенных признались, что им нравится совместное изучение секс-новинок, которые вовсе необязательно покупать

Эксперт по отношениям Анабель Найт призвала чаще заниматься мастурбацией в одиночестве, чтобы секс с партнером стал чем-то необычным, а не просто погоней за оргазмом. «Мастурбация — и сексуальная активность в целом — высвобождает ряд гормонов, включая дофамин и серотонин, которые заставляют нас чувствовать себя более расслабленными, особенно когда это приводит к оргазму», — напомнила она.

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Если бюджет невелик, следует откладывать деньги. 86 процентов опрошенных рассказали, что обговорили с партнерами бюджет, который можно потратить на сюрпризы друг другу. Осознание того, что в неприкосновенном запасе копится сумма для похода в ресторан, покупку нового белья или даже просто сладостей, радует всех.

В опросе приняли участие 1633 человека.

Ранее сексолог Трэйси Кокс рассказала, как живущим без секса парам сделать брак счастливым. Она пояснила, что люди со слабой половой конституцией могут быть довольны отношениями и без интимной близости.

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Алиса Дмитриева
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