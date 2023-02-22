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18:04, 22 февраля 2023Путешествия

Тело пропавшего без вести в Таиланде туриста нашли в канале

The Thaiger: тело пропавшего без вести на Пхукете немецкого туриста было найдено в канале

Фото: Thaiger

Тело пропавшего без вести в Таиланде немецкого туриста было найдено в канале Чантабури. Об этом пишет портал The Thaiger.

По данным издания, последний раз путешественника видели неподалеку от пляжа Лаем Синг на тайском курорте Пхукет. Спасателям потребовалось около 15 минут, чтобы выловить тело немца из воды.

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Отмечается, что на мужчине были только плавки, а на шее висела водонепроницаемая сумка со смартфоном. Полицейские изъяли телефон туриста для дальнейшего расследования.

Правоохранители также уведомили, что на теле отдыхающего не было ни ран, ни каких-либо следов насилия. Предполагается, что он утонул, пытаясь доплыть до острова Ко Чула, который находится примерно в двух километрах от пляжа Лаем Синг.

Тело путешественника было отправлено в больницу Пхрапокклао для вскрытия. Полицейские сообщили, что проверят документы мужчины, чтобы связаться с его родственниками.

Ранее в январе российского туриста нашли мертвым в съемной комнате на популярном тайском курорте Пхукет. Сотрудники полиции Таиланда сообщили, что 36-летний мужчина умер примерно за 12 часов до того, как его тело было обнаружено. Правоохранители не нашли в арендованной комнате следов борьбы или кражи имущества.

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Фариза Бацазова
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