Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
17:11, 23 февраля 2023Мир

Захарова назвала «страшным сном Бандеры» акцию у посольства России в Лондоне

Мария Захарова высмеяла акцию украинских активистов напротив посольства России в Лондоне

Фото: Hannah McKay / Reuters

Пресс-секретарь МИД Мария Захарова высмеяла акцию украинских активистов перед российским посольством в Лондоне. Своей реакцией она поделилась в Telegram-канале.

Захарова опубликовала видео, на котором активисты раскрашивают улицу напротив посольства России в Лондоне в сине-желтые цвета. «Вот на такую бездарную психоделику пошли сотни миллионов в разных валютах», — отметила Захарова.

Официальный представитель МИД также назвала случившееся «страшным сном Бандеры». «Российские дипломаты в Лондоне будут топтать национальный флаг Украины, который им для этого постелили его последователи», — добавила Захарова.

22 февраля Мария Захарова прокомментировала визит президента США Джо Байдена на Украину. «И криминалисты, и психологи говорят схожие вещи: преступника всегда тянет на место преступления», — заявила пресс-секретарь МИД, назвав произошедшее «дурной постановкой захолустного театра».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Андрей Ставицкий
Обсудить
Последние новости
Испанцы раскритиковали приехавшего на Украину премьер-министра
Большунов назвал ЧМ по лыжным гонкам без россиян грязными соревнованиями
Лукашенко анонсировал выступление Си Цзиньпина по ситуации на Украине
Сын Бекхэма сделал огромную татуировку с портретом своей жены
Захарова назвала «страшным сном Бандеры» акцию у посольства России в Лондоне
Бригада скорой помощи погибла при обстреле в Донецке
Страны G7 оценили возможности России под санкциями
Отбывавшему тюремное заключение коту найдут новый дом
Стало известно о неготовности врачей выводить Костомарова из комы
Президент Польши наградил саперов за секретную миссию на Украине
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.