Захарова назвала «страшным сном Бандеры» акцию у посольства России в Лондоне

Мария Захарова высмеяла акцию украинских активистов напротив посольства России в Лондоне

Пресс-секретарь МИД Мария Захарова высмеяла акцию украинских активистов перед российским посольством в Лондоне. Своей реакцией она поделилась в Telegram-канале.

Захарова опубликовала видео, на котором активисты раскрашивают улицу напротив посольства России в Лондоне в сине-желтые цвета. «Вот на такую бездарную психоделику пошли сотни миллионов в разных валютах», — отметила Захарова.

Официальный представитель МИД также назвала случившееся «страшным сном Бандеры». «Российские дипломаты в Лондоне будут топтать национальный флаг Украины, который им для этого постелили его последователи», — добавила Захарова.

22 февраля Мария Захарова прокомментировала визит президента США Джо Байдена на Украину. «И криминалисты, и психологи говорят схожие вещи: преступника всегда тянет на место преступления», — заявила пресс-секретарь МИД, назвав произошедшее «дурной постановкой захолустного театра».