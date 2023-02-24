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11:25, 24 февраля 2023Мир

США модернизируют две авиабазы в Румынии

Минобороны США запланировало модернизацию двух авиабаз в Румынии

Фото: Bogdan Cristel / Reuters

Министерство обороны США запланировало модернизацию двух авиабаз НАТО, расположенных на территории Румынии. Об этом следует из контрактов, опубликованных на сайте Пентагона.

Ремонтные работы проведут на территории главного лагеря в аэропорту имени Михаила Когэлничану и авиабазе Кымпия-Турзий.

На первой базе будут построены перрон для загрузки воздушных судов и рулежные дорожки, а также инженерные сооружения, на второй — обновлена коммуникационная инфраструктура.

Стоимость первого проекта оценивается Вашингтоном в 25-55 миллионов долларов, второго — от одного до пяти миллионов долларов.

Ранее Соединенные Штаты продемонстрировали два новых стратегических бомбардировщика B-1B Lancer в ходе международной авиационной выставки Aero India 2023 на авиабазе Елаханка в Бангалоре. Отличительная особенность самолета — способность менять геометрию крыла.

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Алевтина Запольская
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