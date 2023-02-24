Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:26, 24 февраля 2023Мир

Кремль раскрыл содержание разговора Путина и Эрдогана

Кремль сообщил, что Путин и Эрдоган обменялись мнениями по ситуации на Украине

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Пресс-служба Кремля раскрыла содержание телефонного разговора президента России Владимира Путина с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом сообщается на сайте.

Как отметили в Кремле, Эрдоган поблагодарил Путина за помощь в ликвидации последствий землетрясений в Турции. В свою очередь, российский лидер подтвердил готовность оказывать содействие при восстановлении пострадавших регионов.

Кроме того, лидеры обсудили сотрудничество в сфере энергетики, в частности, поставки российских энергоносителей и строительство АЭС «Аккую». Также президенты обменялись мнениями по ситуации на Украине.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Зеленский заявил о подготовке к военному захвату Крыма
Кремль раскрыл содержание разговора Путина и Эрдогана
Диетолог Гинзбург назвал лучшее масло для жарки
Пекин призвал Москву и Киев возобновить переговоры без предварительных условий
Макрон и Шольц просили Зеленского начать переговоры с Россией
США выделили Украине 10 миллиардов долларов на поддержку власти
Представители России покинули зал Совбеза ООН перед выступлением спикеров из ЕС
Швейцария заявила о готовности организовать переговоры по конфликту на Украине
Бразильский форвард «Зенита» прокомментировал получение российского гражданства
Зеленский заявил об отсутствии планов вторжения в Приднестровье
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.