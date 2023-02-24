Кремль раскрыл содержание разговора Путина и Эрдогана

Кремль сообщил, что Путин и Эрдоган обменялись мнениями по ситуации на Украине

Пресс-служба Кремля раскрыла содержание телефонного разговора президента России Владимира Путина с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом сообщается на сайте.

Как отметили в Кремле, Эрдоган поблагодарил Путина за помощь в ликвидации последствий землетрясений в Турции. В свою очередь, российский лидер подтвердил готовность оказывать содействие при восстановлении пострадавших регионов.

Кроме того, лидеры обсудили сотрудничество в сфере энергетики, в частности, поставки российских энергоносителей и строительство АЭС «Аккую». Также президенты обменялись мнениями по ситуации на Украине.