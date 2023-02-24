Стало известно о массовых невыплатах зарплат медикам на Украине

«Страна.ua»: украинским медработникам массово не выплачивают зарплаты с начала года

Украинские медицинские работники массово перестали получать зарплату с начала 2023 года. О невыплатах сообщает «Страна.ua» со ссылкой на несколько источников в сфере здравоохранения.

Как стало известно изданию, такая ситуация сложилась из-за отсутствия средств в Национальной службе здоровья Украины (НСЗУ), которая не получила их от министерства здравоохранения.

Минздрав, в свою очередь, не сумел добиться перевода средств от министерства финансов.

В распоряжении журналистов оказался документ, который НСЗУ разослала по украинским медучреждениям. В нем говорится, что ситуация с задержкой зарплат сложилась из-за бюрократических проволочек.

«НСЗУ со своей стороны подало в Минздрав, главный распорядитель, все необходимые документы и проект паспорта с расчетами и обоснованиями (...), чтобы в дальнейшем согласовать его с Минфином. В документах НСЗУ учла предварительные замечания Минфина. На сегодняшний день проект (...) Минфин не согласовал. Как только проект паспорта согласует Минфин и утвердить Минздрав соответствующим приказом, НСЗУ сможет возобновить платежи», — говорится в ответе медикам.

Ранее стало известно, что Минобороны Украины могло серьезно урезать зарплаты и дополнительные вознаграждения военнослужащим Вооруженных сил из-за дефицита бюджетных средств. В первую очередь это коснулось военных, которые не участвуют в наступательных операциях.