Украинским военным урежут зарплаты и лишат боевых выплат

РИА Новости: украинским военным в марте 2023 года урежут зарплаты и лишат боевых выплат

Большинству украинских военнослужащих, в том числе проходящим срочную службу, мобилизованным и кадровым военным, начиная с марта 2023 года, в несколько раз урежут зарплаты и лишат боевых выплат. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на знакомый с ситуацией источник.

По словам собеседника агентства, в январе министр обороны Украины Алексей Резников подписал приказ об изменении порядка выплаты денежного довольствия военнослужащим Вооруженных сил Украины (ВСУ). В документе говорится об отмене выплаты дополнительного вознаграждения в размере 30 тысяч гривен (около 60 тысяч рублей), которое полагалось всем категориям военнослужащих с февраля прошлого года. «На деле это означает для большинства украинских военных снижение зарплаты в несколько раз», — пояснил источник агентства.

Согласно приказу, мобилизованные станут получать вдвое меньше, а для солдат-срочников довольствие уменьшится в четыре раза. Дополнительное вознаграждение в размере 100 тысяч гривен в месяц должно выплачиваться только находящимся на передовой украинским военнослужащим.

Собеседник агентства пояснил, что реальные цифры далеки от тех, что прописаны в приказе. Источники в ВСУ утверждают, что вознаграждение в три тысячи гривен будет выплачено только за день непосредственного участия в наступательных боевых действиях, а при отступлении или в обороне — в три раза меньше. По его словам, еще хуже ситуация складывается для бойцов теробороны и различных добровольческих формирований, им выплаты «урезали капитально, так что люди начали оттуда бежать».

Ранее депутат Верховной рады Украины от партии «Слуга народа» Марьяна Безуглая сообщила, что парламент страны усилит контроль над закупками Министерства обороны республики после публикации в СМИ информации о закупках, которые проводит военное ведомство Украины по завышенным ценам.

До этого украинские СМИ заявили, что Минобороны страны разворовывает бюджет, выделенный на обеспечение тыловых частей ВСУ провизией. Затем министр обороны Украины Алексей Резников объяснил завышенные цены на продукты питания для Вооруженных сил республики технической ошибкой.

Вскоре после этого глава партии «Слуга народа» Давид Арахамия сообщил, что весной планируется начать «активные посадки» украинских чиновников, уличенных в коррупции. По его словам, многие из бюрократов не вняли призывам «перестать заниматься сомнительными делами».