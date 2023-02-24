Минобороны отчиталось о потерях ВСУ на краснолиманском направлении

Минобороны: российские военные уничтожили 140 бойцов ВСУ на краснолиманском направлении

Российские военные уничтожили около 140 украинских военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении. О потерях среди бойцов ВСУ отчиталось Минобороны России в своем Telegram-канале.

Боевые действия ведутся в районах населенных пунктов Новосадовое Донецкой Народной Республики (ДНР) и Площанка, Макеевка, Червонопоповка и Червоная Диброва Луганской Народной Республики (ЛНР). В боях задействованы бойцы группировки российских войск «Центр», артиллерия и штурмовая и армейская авиация.

Кроме того, ВСУ в ходе боев потеряли три боевые бронированные машины, три автомобиля, боевую машину реактивной системы залпового огня «Град», а также гаубицы «Мста-Б», Д-20 и Д-30, уточнили в российском ведомстве.