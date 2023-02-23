Минобороны доложило о ходе боев на краснолиманском направлении

МО РФ: на краснолиманском направлении уничтожены до 85 бойцов ВСУ и гаубица «Гвоздика»

На краснолиманском направлении нанесено поражение живой силе и технике Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах населенных пунктов Ямполовка Донецкой народной республики (ДНР), Стельмаховка и Червоная Диброва Луганской народной республики (ЛНР). О ходе боев доложило Минобороны России в своем Telegram-канале.

За сутки на этом направлении уничтожено около 85 военнослужащих ВСУ, боевая машина пехоты, две боевые бронированные машины, самоходная гаубица «Гвоздика» и гаубица Д-30, добавили в ведомстве.

Поражение ВСУ нанесено благодаря активным действиям подразделений группировки войск «Центр», ударам авиации, огню артиллерии и тяжелых огнеметных систем.

22 февраля Минобороны заявило об уничтожении более 135 солдат ВСУ на краснолиманском направлении. Также были уничтожены, в частности, четыре боевые бронированные машины, две самоходные гаубицы «Гвоздика» и гаубица Д-20.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав ЛНР и ДНР.

