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14:44, 23 февраля 2023Россия

Минобороны доложило о ходе боев на краснолиманском направлении

МО РФ: на краснолиманском направлении уничтожены до 85 бойцов ВСУ и гаубица «Гвоздика»

На краснолиманском направлении нанесено поражение живой силе и технике Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах населенных пунктов Ямполовка Донецкой народной республики (ДНР), Стельмаховка и Червоная Диброва Луганской народной республики (ЛНР). О ходе боев доложило Минобороны России в своем Telegram-канале.

За сутки на этом направлении уничтожено около 85 военнослужащих ВСУ, боевая машина пехоты, две боевые бронированные машины, самоходная гаубица «Гвоздика» и гаубица Д-30, добавили в ведомстве.

Поражение ВСУ нанесено благодаря активным действиям подразделений группировки войск «Центр», ударам авиации, огню артиллерии и тяжелых огнеметных систем.

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22 февраля Минобороны заявило об уничтожении более 135 солдат ВСУ на краснолиманском направлении. Также были уничтожены, в частности, четыре боевые бронированные машины, две самоходные гаубицы «Гвоздика» и гаубица Д-20.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав ЛНР и ДНР.

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Алина Гончарова
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